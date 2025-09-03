Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 38,73 EUR nach oben.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 38,73 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,84 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 193.712 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,61 EUR am 12.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 30,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,69 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 44,25 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 11,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,63 EUR fest.

