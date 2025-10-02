Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck reagiert am Nachmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 35,33 EUR.
Um 15:53 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 35,33 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 35,46 EUR. Bei 35,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.228.872 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.
Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 28,30 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 12,88 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,66 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,33 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,58 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.
September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie
Daimler Truck will künftig eigene Ladesäulen für E-Busse bauen - Aktie leichter
Aktien-Tipp Daimler Truck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
|10:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.2025
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.07.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|13.06.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
