Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 37,97 EUR nach.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 37,97 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,65 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,30 EUR. Zuletzt wechselten 207.645 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 19,38 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,61 EUR am 12.09.2024. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 22,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,69 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,25 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

