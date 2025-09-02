Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 37,63 EUR.

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 37,63 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,63 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 316.811 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). 20,46 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 21,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,69 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,25 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,63 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Aktie

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen