DAX23.729 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.405 ±0,0%Nas21.871 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1743 +0,2%Öl66,00 +0,5%Gold3.633 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienkurs im Fokus

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

08.09.25 16:10 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 37,63 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
37,55 EUR -0,83 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 37,63 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,63 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 316.811 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). 20,46 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 21,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,69 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,25 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,63 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Aktie

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daimler Trucks

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
09.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
08.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
04.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen