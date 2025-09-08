DAX23.714 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,65 -1,0%Dow45.603 +0,2%Nas21.790 ±-0,0%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,05 +1,2%Gold3.631 -0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Notierung im Fokus

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag billiger

09.09.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 37,74 EUR.

Daimler Truck
37,48 EUR -0,16 EUR -0,43%
Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 37,74 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,28 EUR ein. Bei 37,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 217.174 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Gewinne von 20,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 27,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,69 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 44,25 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
