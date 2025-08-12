DAX24.221 +0,8%ESt505.390 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.714 +0,6%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1717 +0,4%Öl65,84 -0,4%Gold3.363 +0,5%
So bewegt sich Daimler Truck

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag fester

13.08.25 16:09 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 41,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41,49 EUR 0,38 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 41,56 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,59 EUR. Bei 41,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 141.835 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 8,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 28,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 44,89 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 11,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,66 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
09.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
08.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
04.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

