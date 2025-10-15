Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 33,77 EUR ab.
Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 33,77 EUR abwärts. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,72 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 33,99 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 55.709 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,65 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 43,78 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Daimler Truck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu Daimler Truck
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
