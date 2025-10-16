Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 34,02 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 34,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,19 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,99 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,19 EUR. Zuletzt wechselten 47.512 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 24,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,78 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,65 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,56 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Daimler Truck-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Daimler Truck-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

Archion-Aktie: Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Toyota startet 2026 an der Börse