Daimler Truck im Blick

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Donnerstagmittag

16.10.25 12:04 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Donnerstagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 34,07 EUR zu.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 34,07 EUR. Bei 34,19 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,19 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 250.672 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 33,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 9,66 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,65 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,56 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 11,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daimler Truck AG

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
26.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen