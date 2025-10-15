DAX24.201 -0,2%Est505.611 +1,1%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.803 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1622 +0,1%Öl62,29 ±0,0%Gold4.200 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China
KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Aktienkurs aktuell

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck behauptet sich am Nachmittag

15.10.25 16:08 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck behauptet sich am Nachmittag

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 33,88 EUR bewegte sich die Daimler Truck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
33,98 EUR -0,29 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,03 EUR. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 33,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 899.045 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR ab. Mit Abgaben von 9,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,65 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 43,56 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,50 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

Archion-Aktie: Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Toyota startet 2026 an der Börse

Daimler Truck-Aktie tiefer: Weniger Fahrzeuge abgesetzt - schwacher Nordamerika-Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daimler Truck AG

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
12:11Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:11Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
26.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen