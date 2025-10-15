Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck behauptet sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 33,88 EUR bewegte sich die Daimler Truck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,03 EUR. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 33,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 899.045 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR ab. Mit Abgaben von 9,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,65 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 43,56 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,50 EUR je Daimler Truck-Aktie.

