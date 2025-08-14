Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag schwächer

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 40,93 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 40,93 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,90 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 137.147 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Mit einem Kursverlust von 27,66 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,89 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

