Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 41,20 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 41,20 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 41,30 EUR. Bei 40,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 118.869 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Mit einem Zuwachs von 10,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,89 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

