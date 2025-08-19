Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittag auf rotes Terrain

Daimler Truck im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 41,30 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 41,30 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,03 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57.164 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 8,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,89 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,33 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Am 06.11.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

