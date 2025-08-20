Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 40,81 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 40,81 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,79 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.809 Daimler Truck-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 11,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 37,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,89 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,66 EUR je Daimler Truck-Aktie.

