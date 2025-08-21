DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.702 +2,1%Nas21.479 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,51 -0,2%Gold3.370 +0,9%
So bewegt sich Daimler Truck

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Nachmittag an Boden

22.08.25 16:09 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 40,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41,28 EUR 0,99 EUR 2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 40,65 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 40,88 EUR. Bei 40,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 123.309 Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 11,51 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 29,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,16 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 EUR. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 44,89 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,93 EUR im Vorjahresvergleich. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Overweight für Daimler Truck-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Buy von Deutsche Bank AG für Daimler Truck-Aktie

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
