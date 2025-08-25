Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 40,61 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 40,61 EUR. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 40,61 EUR. Bei 40,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 12.702 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,09 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,69 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,89 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

