Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 34,69 EUR.

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 34,69 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,24 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 436.614 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 30,67 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,64 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Daimler Truck-Aktie mit Underperform ein

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Daimler Truck-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Daimler Truck-Aktie Neutral in jüngster Analyse