Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 34,82 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 34,82 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,86 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 34,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.228 Daimler Truck-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Gewinne von 30,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 11,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,64 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 43,33 EUR.

Am 31.07.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

