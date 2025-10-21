Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 34,70 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 34,70 EUR. Bei 34,62 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,79 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 151.903 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,63 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,78 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 12,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,64 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 43,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

