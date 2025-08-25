Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 40,63 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 40,63 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 40,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,27 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 131.167 Daimler Truck-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 11,57 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Mit Abgaben von 27,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,69 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,89 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,33 Mrd. EUR gelegen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.
Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,63 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
