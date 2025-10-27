Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 35,09 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Daimler Truck-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 35,09 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,52 EUR. Zuletzt wechselten 233.214 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 29,18 Prozent Luft nach oben. Bei 30,78 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 14,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,64 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,33 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,46 EUR fest.
