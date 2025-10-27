Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagvormittag ohne große Veränderung

Notierung im Blick

Die Aktie von Daimler Truck zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 35,45 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 35,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 35,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 35,39 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.911 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 27,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 30,78 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 13,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,64 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 43,33 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,46 EUR im Jahr 2025 aus.

