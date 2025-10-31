Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tritt am Freitagmittag auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Daimler Truck-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 34,76 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 34,76 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,91 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 34,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 143.190 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 23,32 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 11,45 Prozent sinken.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,64 EUR je Daimler Truck-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,33 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 11,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,39 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,46 EUR je Aktie aus.

