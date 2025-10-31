DAX24.051 -0,3%Est505.685 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1561 -0,1%Öl64,83 +0,2%Gold4.020 -0,5%
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
Aktienkurs aktuell

31.10.25 12:04 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tritt am Freitagmittag auf der Stelle

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Daimler Truck-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 34,76 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
34,66 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Daimler Truck-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 34,76 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,91 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 34,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 143.190 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 23,32 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 11,45 Prozent sinken.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,64 EUR je Daimler Truck-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,33 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 11,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,39 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Bildquellen: Daimler Truck AG

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
26.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

