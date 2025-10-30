Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 34,82 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 34,82 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,70 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 347.704 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 30,18 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,64 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,33 EUR an.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,33 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,46 EUR je Daimler Truck-Aktie.

