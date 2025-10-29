Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag in Grün

Daimler Truck im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 35,07 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 35,07 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,21 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 269.193 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 29,26 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 13,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,64 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,33 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 11,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

