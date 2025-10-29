Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag mit Verlusten

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 34,79 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 34,79 EUR. Bei 34,63 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 34,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.208 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,30 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 11,53 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,64 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,33 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.11.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

