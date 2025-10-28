DAX24.275 -0,1%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.060 +0,1%Euro1,1657 +0,1%Öl64,75 -1,5%Gold3.927 -1,6%
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verbilligt sich am Dienstagmittag

28.10.25 12:04 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verbilligt sich am Dienstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 34,91 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
34,94 EUR -0,14 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Daimler Truck-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 34,91 EUR abwärts. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 34,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,92 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 80.678 Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,85 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 11,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,64 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,33 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 31.07.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

