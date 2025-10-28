Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag behauptet

Aktienentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 35,00 EUR bewegte sich die Daimler Truck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 35,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 35,04 EUR. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.600 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,51 Prozent. Bei 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 12,06 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,64 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,33 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 31.07.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 11,67 Mrd. EUR, gegenüber 13,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,39 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

