Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 34,89 EUR abwärts.
Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 34,89 EUR nach. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,74 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 127.093 Daimler Truck-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 29,92 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,78 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,64 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 43,33 EUR.
Daimler Truck gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,46 EUR je Aktie aus.
Analysen zu Daimler Truck
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
