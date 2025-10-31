Daimler Truck Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Daimler Truck
Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 34,67 EUR.
Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,3 Prozent auf 34,67 EUR nach. Bei 34,62 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 34,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 291.470 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.
Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 30,75 Prozent zulegen. Bei 30,78 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,64 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,33 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.
Am 31.07.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,39 Prozent zurück. Hier wurden 11,67 Mrd. EUR gegenüber 13,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
