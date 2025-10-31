DAX24.018 -0,4%Est505.682 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,73 ±0,0%Gold4.003 -0,9%
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagvormittag nahe Nulllinie

31.10.25 09:22 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Mit einem Wert von 34,77 EUR bewegte sich die Daimler Truck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Daimler Truck
34,66 EUR 0,00 EUR 0,00%
Mit einem Kurs von 34,77 EUR zeigte sich die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,91 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 34,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,78 EUR. Bisher wurden heute 10.528 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 23,30 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 11,48 Prozent sinken.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,64 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 43,33 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
26.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

