DAX-FLASH: Dax steigt in Richtung 24.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch zur Wochenmitte ist mit leicht steigenden Kurse am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Damit setzt sich die am Montag begonnene Erholung voraussichtlich fort. Der DAX könnte wieder in die jüngste Handelsspanne zwischen etwa 24.000 und 24.500 Zählern zurückkehren, aus der er am Freitag nach überraschend schwachen Arbeitsmarktzahlen aus den USA herausgefallen war.

Etwa zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG Markets den Dax am Mittwoch 0,4 Prozent höher auf 23.940 Punkte. Auch der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen etwas höher prognostiziert.

Das Interesse der Investoren richtet sich unverändert auf die Quartalszahlen und Ausblicke der Unternehmen. Am Mittwoch stehen unter anderem die Zahlen der Dax-Konzerne Fresenius (Fresenius SECo), Commerzbank, Siemens Energy, Vonovia (Vonovia SE), Zalando und Beiersdorf auf der Agenda./bek/jha/