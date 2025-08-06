DAX-FLASH: Nach starker Börsenwoche rückt Rekordhoch näher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bislang erfreulichen Woche am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag nochmals leicht aufwärtsgehen. Der Broker IG indizierte den DAX rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher bei 24.250 Zählern. Damit zeichnet sich für die Börsenwoche ein Plus von dreieinhalb Prozent ab. Das Rekordhoch von vor einem Monat bei 24.639 Punkten ist damit wieder in Reichweite gerückt.

"Die Käufer werden durch zwei vage Hoffnungen angetrieben. Einerseits durch eine Zinssenkung der Federal Reserve in etwas mehr als einem Monat. "Andererseits durch ein mögliches Treffen zwischen Trump, Selenskyj und Putin vielleicht schon in der kommenden Woche", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Beide Hoffnungen seien zuletzt immer wieder geschürt - und enttäuscht worden. Die Anleger zeigten aber eine unablässige Bereitschaft, solange auf beide Ereignisse zu spekulieren, bis sie letztendlich eintreten.

Die Saison der Quartalsbilanzen nimmt vor dem Wochenende eine Auszeit. Auf der Agenda steht mit dem weltweit größten Rückversicherer Munich Re lediglich ein Dax-Konzern. Dazu noch einige Werte aus dem MDax und SDax./bek/zb