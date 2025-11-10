Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Montagmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 31,95 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 31,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,01 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.927.727 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 0,82 Prozent niedriger. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,30 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 108,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,38 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.10.2025. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,82 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,11 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,59 Mrd. EUR eingefahren.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

