Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteidigt Stellung am Mittag

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,33 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,33 EUR. Bei 31,62 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,27 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,56 EUR. Bisher wurden heute 1.222.020 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 32,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 15,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,16 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 33,38 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,82 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co.

Deutsche Bank-Aktie freundlich: Aufsichtsratschef Wynaendts soll weitere Amtszeit erhalten

Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank