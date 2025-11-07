DAX23.647 -0,4%Est505.593 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,32 +1,2%Gold4.009 +0,8%
Kurs der Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit stabiler Tendenz

07.11.25 09:22 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,30 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,29 EUR -0,09 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,30 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,61 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,30 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,56 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 174.986 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 2,91 Prozent wieder erreichen. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 51,12 Prozent wieder erreichen.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 33,38 EUR.

Am 29.10.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 15,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,02 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co.

Deutsche Bank-Aktie freundlich: Aufsichtsratschef Wynaendts soll weitere Amtszeit erhalten

Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.10.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
