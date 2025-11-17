DAX23.570 -1,3%Est505.638 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.783 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,23 -0,1%Gold4.062 -0,4%
Profil
Aktienkurs im Fokus

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag im Minusbereich

17.11.25 16:08 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 7,71 EUR ab.

Die DEUTZ-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 7,71 EUR. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 7,66 EUR. Bei 7,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 262.808 DEUTZ-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2025 auf bis zu 9,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 28,99 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 100,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,161 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,90 EUR.

DEUTZ gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 493,30 Mio. EUR im Vergleich zu 430,40 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,534 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
