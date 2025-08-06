DAX23.940 +0,1%ESt505.279 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1685 +0,2%Öl67,35 +0,6%Gold3.395 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX startet unbewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Blick

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Vormittag fester

07.08.25 09:24 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 39,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
38,86 EUR -0,10 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 39,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 39,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.166 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,82 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,10 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,94 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Es stand ein EPS von 0,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Am 05.11.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,04 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Kaufen

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Deutsche Bank AG stuft DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Buy ein

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
26.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
16.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
02.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
30.04.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
15.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
14.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
25.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen