DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Vormittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 39,24 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 39,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 39,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.166 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,82 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,10 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,94 EUR an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Es stand ein EPS von 0,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Am 05.11.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,04 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
