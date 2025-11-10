DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 43,74 EUR.
Um 11:47 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 43,74 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,80 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,43 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 533.935 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Gewinne von 1,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 29,22 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,42 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.
DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,13 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 11.03.2027.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
