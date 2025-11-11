DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Nachmittag an
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 44,28 EUR zu.
Um 15:52 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 44,28 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 654.242 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Am 11.11.2025 markierte das Papier bei 44,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 0,54 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Mit Abgaben von 30,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,59 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,13 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.03.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|10:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|12:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|12:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
