DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 44,17 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 44,17 EUR. Bei 44,42 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,00 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 381.136 Aktien.
Am 11.11.2025 markierte das Papier bei 44,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,91 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,59 EUR.
Am 06.11.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 20,13 Mrd. EUR, gegenüber 20,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,25 Prozent präsentiert.
DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|10:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|12:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|12:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
