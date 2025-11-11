DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag kaum verändert
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 43,98 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 43,98 EUR an der Tafel. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,05 EUR zu. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 43,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.003 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 29,60 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,42 EUR an.
Am 06.11.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 11.03.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,02 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.
