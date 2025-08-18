DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 41,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 41,10 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 41,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,09 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.629 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 7,71 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,67 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,25 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.
DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,94 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,64 Mrd. EUR gelegen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,04 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren verdient
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Hold
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Deutsche Post
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|16.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|02.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|15.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|14.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|25.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen