DAX24.332 +0,1%ESt505.454 +0,4%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.563 -1,1%Euro1,1679 +0,1%Öl66,08 -0,6%Gold3.339 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig
Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag auf grünem Terrain

19.08.25 09:25 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 41,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
41,43 EUR 0,39 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 41,10 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 41,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,09 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.629 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 7,71 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,67 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,25 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,94 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,64 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren verdient

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Hold

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Deutsche Post

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
26.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
16.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
02.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
15.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
14.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
25.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen