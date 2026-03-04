DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,2%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.239 -0,3%Euro1,1588 -0,4%Öl84,00 +1,7%Gold5.135 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
Top News
Broadcom-Aktie dennoch in Rot: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen Broadcom-Aktie dennoch in Rot: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DHL erwartet 2026 kaum Gewinnwachstum - Höhere Dividende vorgeschlagen

05.03.26 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
48,12 EUR 0,95 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) muss auch im laufenden Jahr auf eine Erholung der Weltwirtschaft hoffen. Es gebe vor allem in der Geopolitik sehr viele Variablen und Unsicherheiten, sagte Konzernchef Tobias Meyer am Donnerstag laut Mitteilung. In der Prognose sei keine Verbesserung des weltwirtschaftlichen Umfelds einkalkuliert. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet der Bonner DAX-Konzern über 6,2 Milliarden Euro und damit im schlechtesten Fall nur ein kleines Plus im Vergleich zu 2025. Die vom Unternehmen befragten Analysten hatten hingegen im Schnitt mit 6,4 Milliarden Euro gerechnet.

Wer­bung

Im vergangenen Jahr stieg der operative Gewinn um 3,7 Prozent auf gut 6,1 Milliarden Euro und damit leicht besser als von Experten erwartet. Der an der Börse viel beachtete freie Barmittelzufluss fiel mit 3,2 Milliarden Euro ebenfalls höher aus als geschätzt. Unterm Strich entfielen auf die Aktionäre mit 3,5 Milliarden Euro gut 5 Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor. Die Dividende soll um 5 Cent auf 1,90 Euro je Aktie erhöht werden./lew/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
03.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
02.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
02.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
02.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
28.01.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
22.01.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
21.01.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen