DAX23.297 +0,9%Est505.547 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.684 +1,9%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1523 +0,1%Öl62,42 -0,1%Gold4.092 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1 Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Diageo am Montagnachmittag ins Minus

24.11.25 16:10 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Diageo am Montagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Diageo gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 17,40 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 17,40 GBP abwärts. Bei 17,38 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,70 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 814.208 Diageo-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2024 auf bis zu 26,20 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 50,55 Prozent Luft nach oben. Bei 16,65 GBP erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,34 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 USD, nach 0,800 GBP im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,39 GBP je Diageo-Aktie an.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 25.02.2026 gerechnet. Diageo dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,64 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
11.11.2025Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
11.11.2025Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
07.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen