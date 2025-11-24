Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Diageo am Montagnachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 17,40 GBP ab.

Die Diageo-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 17,40 GBP abwärts. Bei 17,38 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,70 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 814.208 Diageo-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2024 auf bis zu 26,20 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 50,55 Prozent Luft nach oben. Bei 16,65 GBP erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,34 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 USD, nach 0,800 GBP im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,39 GBP je Diageo-Aktie an.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 25.02.2026 gerechnet. Diageo dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,64 USD je Diageo-Aktie belaufen.

