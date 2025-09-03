Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite nachmittags in Grün

NASDAQ Composite-Entwicklung

Der NASDAQ Composite befindet sich derzeit im Aufwind.

Um 19:59 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 21.612,97 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 21.539,91 Zählern und damit 0,196 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (21.497,73 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 21.469,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21.625,92 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21.053,58 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19.460,49 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 04.09.2024, bei 17.084,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 21.803,75 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit American Eagle Outfitters (+ 33,19 Prozent auf 18,14 USD), CIENA (+ 19,56 Prozent auf 113,37 USD), Innodata (+ 9,87 Prozent auf 40,30 USD), Dorel Industries (+ 8,53 Prozent auf 1,00 USD) und Amtech Systems (+ 8,45 Prozent auf 6,29 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-18,70 Prozent auf 36,30 USD), Methode Electronics (-10,46 Prozent auf 6,85 USD), JetBlue Airways (-5,69 Prozent auf 5,14 USD), Salesforce (-5,26 Prozent auf 242,96 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-4,88 Prozent auf 5,07 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13.586.803 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,576 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Upbound Group-Aktie weist mit 5,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net