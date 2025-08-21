DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.987 -1,1%Euro1,1607 -0,4%Öl67,58 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Minus

21.08.25 22:33 Uhr
So bewegte sich der Dow Jones zum Handelsschluss.

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,34 Prozent tiefer bei 44.785,50 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,276 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,035 Prozent schwächer bei 44.922,70 Punkten, nach 44.938,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 44.892,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 44.579,03 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,395 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.323,07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 41.860,44 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 21.08.2024, bei 40.890,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 5,65 Prozent zu Buche. Bei 45.207,39 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 1,68 Prozent auf 86,08 USD), Chevron (+ 1,52 Prozent auf 155,55 USD), UnitedHealth (+ 1,17 Prozent auf 303,35 USD), Honeywell (+ 0,19 Prozent auf 217,42 USD) und Travelers (+ 0,19 Prozent auf 274,92 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Walmart (-4,49 Prozent auf 97,96 USD), IBM (-1,30 Prozent auf 239,40 USD), Sherwin-Williams (-0,89 Prozent auf 363,86 USD), Amazon (-0,83 Prozent auf 221,95 USD) und Home Depot (-0,74 Prozent auf 344,35 EUR).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29.213.873 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,685 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Merck-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

