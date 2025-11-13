DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH legt am Donnerstagnachmittag zu
Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 54,65 EUR.
Um 15:50 Uhr ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 54,65 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,00 EUR aus. Mit einem Wert von 54,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 41.219 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 56,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,66 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,40 EUR ab. Abschläge von 35,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,88 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,05 EUR.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,53 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
