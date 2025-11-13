DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Kaum Ausschläge verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 54,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 54,60 EUR. In der Spitze gewann die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 55,00 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,45 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.117 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Bei 56,65 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 3,75 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,16 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,88 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 54,05 EUR angegeben.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,53 EUR im Jahr 2025 aus.
