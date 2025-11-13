DAX24.223 -0,7%Est505.787 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.624 +1,2%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.227 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück. Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Fokus auf Aktienkurs

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

13.11.25 12:04 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Kaum Ausschläge verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 54,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
54,55 EUR 0,30 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 54,60 EUR. In der Spitze gewann die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 55,00 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,45 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.117 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei 56,65 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 3,75 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,16 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,88 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 54,05 EUR angegeben.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,53 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei DWS Group GmbH-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen