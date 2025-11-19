DAX23.239 +0,3%Est505.561 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.537 +0,5%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,43 -2,1%Gold4.078 +0,2%
Profil
Blick auf DWS Group GmbH-Kurs

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Nachmittag an Fahrt

19.11.25 16:08 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 52,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
51,75 EUR 0,55 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 52,00 EUR zu. Bei 52,00 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 51,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.805 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 56,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,94 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 35,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,88 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,63 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei DWS Group GmbH-Aktie

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
18.11.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

