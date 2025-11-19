DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf DWS Group GmbH-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 52,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 52,00 EUR zu. Bei 52,00 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 51,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.805 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 56,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,94 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 35,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,88 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,63 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

